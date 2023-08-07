Фестиваль уличных театров пройдет в Череповце 27 августа

27 августа в Череповце состоится VII Фестиваль уличных театров.

Организаторы обещают зрелищное и неординарное представление. Он начнется с праздничного карнавального шествия, затем зрителей ждут уличные постановки коллективов, выступления мимов, клоунов, театралов и музыкантов. Во время мастер-классов всех желающих научать ходить на ходулях, жонглировать и фокусничать.

Сейчас идет отбор заявок на фестиваль. Свое желание участвовать в проекте выразили коллективы Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Самары, Ростова и даже Севастополя. В прошлом году на фестиваль приехало более 200 артистов.

В карнавальном шествии смогут также принять участие жители города.

«В последнее время зрители не просто приходят посмотреть на выступления театров и артистов. Они сам становится участниками карнавального шествия. В прошлом году инициативу проявили две семьи. Это была не наша задумка – это наш зритель проявил инициативу! И наша команда не имела права проигнорировать эту идею. Семьи выглядели шикарно! Они подготовили оригинальные костюмы и встали в шествие вместе с артистами. За это мы наградили их памятными призами», - говорит организатор Фестиваля уличных театров Юлия Толбузина.

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