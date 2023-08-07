В Вологде все школы и учреждения допобразования готовы к новому учебному году

Представители администрации города Вологды, силовых структур, контрольных и надзорных органов провели приемку 42 школ города, а также четырех учреждений дополнительного образования.

Эксперты оценивают не только состояние здания и кабинетов, но и проводят проверку антитеррористической защищенности образовательных организаций, оценивают состояние инженерно-технической укрепленности, оснащенность объектов образования современной системой оповещения при чрезвычайной ситуации, охранной сигнализацией, состояние ограждений у здания по периметру и многое другое.

«Приемка школ к новому учебному году на данный момент завершена. Она проводились с конца июня по начало августа. Отмечу, что в ходе проверочных мероприятий важно не просто визуально осмотреть здание, спортивные площадки, оценить энергоэффективность школы, но и уделить особое внимание безопасности детей. На данный момент все учреждения образования приняты, проблем не выявлено», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В частности, 3 августа, эксперты дали положительную оценку готовности к учебному году школы № 10. Летом там сделали косметический ремонт в четырех учебных классах, в кабинете английского языка и кабинете музыки. Туда поставили антивандальные парты и ортопедические стулья, высоту которых можно регулировать. В этом году в школе заменили окна в пищеблоке. Средства в размере 150 тысяч рублей выделялись из городского бюджета. А по федеральной программе учреждение получило современное оборудование.

«В рамках федерального проекта «Цифровая общеобразовательная среда» в этом году две школы города получили новое оборудование. В нашей школе появились две интерактивные доски, три камеры и 31 ноутбук. Ждем еще одну доску и один телевизор», – рассказала директор начальной общеобразовательной школы № 10 Ольга Белоусова.

По итогам проверки школу № 10 приняли без замечаний по ремонту. К безопасности детей вопросов также не возникло: текущая система видеонаблюдения в школе соответствует требованиям.

В этом году косметический ремонт в разном объеме прошел практически во всех школах Вологды, а в школе № 6 в Молочном были проведены ремонтные работы на кровле здания.

В 2020 году капитально отремонтировали шесть школ – № 5, 9, 11, 20, 28, 36, а также три детских сада – № 21, 40 и 43. В 2021 году в программу капитального ремонта вошли школы № 7, 15, 33, лицей № 32, а также детские сады № 22, 24, 26, 55, 56 и здание на улице Яшина, 40А. В 2022 году обновили помещения столовых и пищеблоков в школах № 28 и 33, а в трех установили новое оборудование.

