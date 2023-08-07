Житель Белозерска обнаружил на могиле своей бабушки надгробие с фотографиями других людей

[ Общество ]

Житель Белозерска оказался очень удивлен, когда пришел на могилу своей бабушки. На месте привычного памятника кто-то установил новое надгробие с фотографиями других людей.

надгробие

"Пришёл сегодня на кладбище и обнаружил, что на могиле моей бабушки демонтирован памятник, а на его месте установлен другой, с табличками совершено незнакомых мне людей. Убедительная просьба вернуть всё на свои места", - написал житель Белозерска в социальных сетях в надежде найти тех, кто поменял надгробие.

Горожане предположили, что внук просто забыл, где похоронена бабушка. Но тот ответил, что часто ходит на могилку, и, скорее всего, ошиблись те, кто устанавливал надгробие. 

Теги: надгробие памятник ошибки казус
 

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