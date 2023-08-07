Житель Череповца отсудил у коллекторов незаконно списанные деньги

[ Общество ]

Житель Череповца отсудил у коллекторов незаконно списанные деньги. Пишет Черинфо.

Мужчина в 2016 году взял кредит на сумму 195 тысяч рублей. Но не смог его погасить вовремя. Тогда банк через суд расторгнул кредитный договор, оставив только обязательство платить по кредиту. В 2017 году дорог был продан коллекторам. Те обратились к приставам, которые по решению суда взыскали с череповчанина задолженность.

Ну а потом коллекторы стали начислять пени на расторгнутый договор. Всего набежало 220 тысяч рублей, больше чем сам долг. Коллекторы обратились в Мировой суд, получили судебный приказ, о котором не знал должник. Через службу судебных приставов коллекторы успели незаконно получить 158 тысяч рублей. При этом об этом судебном приказе череповчанин не знал. 

Он говорит, что в итоге погасил долг банку, а потом с карты стали исчезать деньги. 

Дело рассматривалось в судах нескольких инстанций.

«Коллекторы приобрели задолженность не в рамках решения суда, а как кредитный договор, поэтому технически и произошло начисление пени и неустойки. Представляя интересы клиента, мы обратились в суд. Удалось добиться отмены незаконного судебного акта. По решению суда коллекторы обязаны вернуть клиенту 158 тысяч рублей. Такое дело в моей практике впервые. Удалось вернуть то, что коллекторы забрали незаконно», -  пояснил юрист адвокатского бюро „Гурняк и партнеры“ Олег Иванов

 

Теги: коллекторы долги
 

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