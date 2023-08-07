В России вырастут фиксированные взносы для предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Вологодской области Светлана Куликова сообщила, что Путин подписал закон с суммами взносов для ИП на 2024 год.

Фиксированный взнос за 2024 год составит 49 500 рублей. Для сравнения: 2023 году предприниматели должны уплатить 45 832 рубля.

"Предельные сроки уплаты не поменялись. Фиксированный взнос за 2024 год ИП должны уплатить не позднее 31 декабря. Уплата фиксированных взносов не зависит от того, ведет ли ИП бизнес, какой доход он получает и есть ли у него работники. С 2023 года фиксированный взнос ИП перечисляют единым платежом без разделения по видам страхования", - пояснила Светлана Куликова.

Предприниматели, которые применяют ОСН, УСН, ЕСХН или патент, должны платить за себя фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. ИП на автоматизированной упрощенке и на самозанятости такие взносы не платят. Уточнила бизнес-омбудсмен.