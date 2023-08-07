В Вологде принято 12 дворов после ремонта

В Вологде на данный момент приняты 12 дворов, отремонтированных по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Два из них находятся на улице Герцена, 116 и 116А. Также близятся к завершению ремонты дворов по улицам Ветошкина, 113А, Герцена, 118 и 118А.

«Подрядчики выполняют взятые на себя обязательства. Ремонтируем 37 дворов, цифра колоссальная. Это президентский проект, он реализуется при поддержке Губернатора. На 12 дворах, которые уже приняты, работы выполнены на высоком уровне. Жители рады тому, что получили современные дворы с парковками, позднее будет новое благоустройство и высажены деревья. Жители сами участвовали в разработке проектов, поэтому они точно будут беречь свои дворы. Мы стараемся подходить к благоустройству комплексно, сначала меняем сети, затем приступаем к асфальтированию. Это позволяет многим жителям увидеть нужные изменения», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Подрядчик отремонтировал въезды с улицы Герцена на улицу Левичева, расширил парковку, обновил тротуары. Кроме того, было предусмотрено расширение проезда, чтобы автомобилисты могли свободно выезжать из дворов. В план ремонта внесли и предложения жителей.

«Ремонт сделали быстро и качественно без неудобств для жителей. Все наши пожелания подрядчик принимал и исправлял. Например, нам сделали парковку так, чтобы входили машины в ряд. Благодаря этому решению увеличилось количество парковочных мест», – рассказал председатель совета дома 116А на улице Герцена Николай Бураков.

«Живу тут около десяти лет. Раньше было проблематично ходить весной и в сырую погоду, особенно пожилым людям и мамам с детьми. Мы очень счастливы, что двор отремонтировали. У нас появились хорошие тротуары, парковочные места. Сам асфальт был положен быстро и качественно, благодарю всех рабочих», – рассказала местная жительница Ангелина Осташева.

На сегодняшний день приняты работы в 12 дворах. Еще семь – в стадии приемки. Остальные дворы находятся в разной степени готовности. Работы во всех дворах нужно закончить до конца осени.

Всего в 2023 году в Вологде необходимо отремонтировать 37 дворов. Изначально планировался ремонт 34 территорий, но в результате экономии от конкурсных процедур, удалось включить в проект еще три адреса. В общей сложности на ремонты будет направлено около 280 миллионов рублей. Это федеральные средства, значительную долю составляет областная субсидия, а также городское софинансирование.

Федеральная программа реализуется в Вологде с 2017 года. За это время отремонтировано более 270 дворовых территорий и ряд общественных пространств

