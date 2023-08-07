В Череповце разыскивают мужчину, который украл у контролера видеорегистратор

[ Происшествия ]

В Череповце полиция объявила в розыск мужчин, которые украли видеорегистратор у контролера в трамвае. Происшествие случилось на остановке «Судоремонтный завод». Сообщает МУП «Электротранс».

трамвай

Злоумышленники попали на запись камеры видеонаблюдения в салоне.

Происшествие случилось 5 августа вечером. Двое мужчин на вид 40-45 лет вырвали из рук у контролера видеорегистратор. Они объявлены в розыск. 

Один из мужчин был одет в темную футболку и черные шорты, в черную кепку с белым логотипом. С собой при нем был синий рюкзак. Второй был одет в синюю рубашку без рукавов, темные брюки, светлую кепку, особая примета — татуировка на левой руке выше локтя.

Всех, кому что-либо известно о мужчинах, просят сообщить сведения в дежурную часть по номеру: 67-14-02.

Теги: трамвай контролер воры
 

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