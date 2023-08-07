Вологжанин завоевал две медали на чемпионате России по легкой атлетике

[ Спорт ]

Данил Росляков завоевал две медали на Чемпионате России по легкой атлетике, который прошёл в Челябинске с 3 по 6 августа.

Вологжанин, выступающий за два региона в параллельном зачете - Вологодскую область и Санкт-Петербург - одержал победу в мужской эстафете 4x100 метров в составе сборной Северной Столицы. Кроме того, он занял третье место на дистанции 200 метров с результатом 20.66 секунды, уступив победителю Константину Крылову из Краснодарского края 14 сотых секунды. На этой же дистанции выступал ещё один вологжанин - Максим Новослугин, но он не смог преодолеть стадию полуфинала.

Вологжанка Анна Петрова вышла в финал бега на 10000 метров, но медаль завоевать не смогла.

Теги: лёгкая атлетика соревнования медали
 

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