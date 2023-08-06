«Северсталь» и «Локомотив» провели второй товарищеский матч за неделю

[ Спорт ]

В отличии от предыдущей встречи, где команды провели четыре периода двумя разными составами, на этот раз матч был приближен к официальному.

Но результат прежний, череповчане вновь проиграли. На этот раз 2:3. Забив два гола в третьем периоде, уже при счёте 0:3. Сначала Егор Степанов сократил отставание череповчан после ошибки вратаря "железнедорожников". А затем Александр Скоренов из правого круга вбрасывания установил окончательный счёт.

«Хорошая игра. Начали немного робко. Допустили несколько ошибок. Где-то не хватало определенной смелости отдавать в центр. Выровняли игру, помогло большинство. Забили свои голы. Надеюсь, дальше всё будет хорошо», - сказал после матча автор последнего гола, Александр Скоренов.

Как это бывает на предсезонных играх, в независимости от результата, команды в конце пробили серию послематчевых буллитов, в которой также удачливее были игроки «Локомотива» - 4:3.

Теги: хоккей
 

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