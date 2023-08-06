Житель Великоустюгского округа нашел на брегу реки керамику эпохи неолита

[ Культура ]

Необычный экспонат нашёл житель села Усть-Алексеево Великоустюгского округа прямо на берегу реки. Пишет газета Устюжаночка

Мужчина обратил внимание на небольшой осколок глиняного изделия на берегу Юга. Осколок оказался образцом ямочной керамики, которую специалисты считают старше египетских пирамид. 

- Сам кусок, вероятно, довольно ранний, так как керамика лепная. Но точную датировку сказать сложно, ибо в каждом регионе есть своя специфика и датировка может меняться от эпохи неолита до раннего железного века, - пояснил "Устюжаночке" научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, историк и археолог Вячеслав Волхонский.

Начало железного века учёные относят к 1200 году до Рождества Христова (до н.э.). Таким образом, находке может быть более трёх тысяч лет.
 

Теги: керамика неолит находки археология
 

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