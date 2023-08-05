Майский «Олимп 2008» потерпел первое поражение в Первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» среди юношей до 17 лет.

Вологжане на выезде, в пятницу, уступили «СШ им. Г. А. Ярцева» из Костромы, со счетом 2:5. В составе команды из Вологодского округа отличились Игнат Прутов и Елисей Снегирёв, забивший свой 20 гол в сезоне.

После этого поражения «Олимп» со второго места спустился на третье, пропустив вперёд как раз костромичей. В следующем туре команда Дениса Кубасова сыграет с «Академией Эггер», матч пройдёт в Шуе, Ивановской области, 8 августа.