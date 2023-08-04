Жители Вологды стали в 2 раза чаще использовать мессенджеры для общения

Популярность Telegram в Вологодской области выросла почти на 55%. Рейтинг самых используемых мессенджеров в регионе составили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные пользователей.

В целом в прошедшем июле интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями среди абонентов-вологжан увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг мессенджеров остался прежним, при этом изменилось потребление трафика.

На первом месте с большим отрывом оказался Telegram. В июле вологжане передали через мессенджер в 3,6 раза больше информации, чем годом ранее, а звонить стали на 45% чаще. На втором месте Viber, объем передачи данных в котором упал на 30%, а на третьем — WhatsApp, где трафик, наоборот, за год вырос на 2,7раза.

В прошедшем месяце лета жители региона в общей сложности прокачали через сервисы более 75,5 тысяч гигабайт фото, видео и звуковых сообщений. Такой же объем памяти вмещают более 2 тысяч двухсторонних DVD-дисков.

По данным аналитиков МегаФона, потребление трафика постоянно растёт, поэтому компания продолжает работать над развитием и модернизацией сети. С начала года было модернизировано около 450 базовых станций в разных районах региона, в результате чего улучшились основные параметры сети: емкость, пропускная способность и скорость мобильного интернета.

По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи. Этот результат достигнут благодаря развитию инфраструктуры, что позволило укрепить свои лидирующие позиции.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.