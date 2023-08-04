Навального приговорили к 19 годам колонии

Алексея Навального приговорили к 19 годам особого режима по «экстремистскому» делу. Он обвинялся по семи эпизодам, в том числе в финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма, передает РБК.

Выездное заседание Мосгорсуда состоялось в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где политик отбывает наказание по предыдущему делу. Оглашение приговора и слушания проходили в закрытом режиме. Прокурор просил для Навального 20 лет колонии.

Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга