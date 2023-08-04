Депутаты хотят ввести уголовную ответственность для тех, кто откажется от мобилизации

В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации: до пяти лет тюрьмы или до полумиллиона рублей штрафа. Об этом пишет Парламентская газета, которая взяла интервью у председателя думского Комитета по обороне Андрея Картаполова.

Картаполов сказал, что депутаты выступили с инициативой дополнить статью 328 Уголовного кодекса Российской Федерации частью третьей, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации.

"Полагаем, что это будет штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет. Правительство нашу инициативу поддержало, прислало положительный отзыв".

Картаполов считает, люди должны нести наказание за уклонение от мобилизации, так как военная служба - это государственное дело.

Законопроект еще не внесен, но депутаты планируют его внести уже в осеннюю сессию. Картаполов считает, что не смысла с этим тянуть.