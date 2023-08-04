Депутаты хотят ввести уголовную ответственность для тех, кто откажется от мобилизации

[ Общество ]

В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации: до пяти лет тюрьмы или до полумиллиона рублей штрафа. Об этом пишет Парламентская газета, которая взяла интервью у председателя думского Комитета по обороне Андрея Картаполова.

Картаполов сказал, что депутаты выступили с инициативой дополнить статью 328 Уголовного кодекса Российской Федерации частью третьей, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации.

"Полагаем, что это будет штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет. Правительство нашу инициативу поддержало, прислало положительный отзыв".

Картаполов считает, люди должны нести наказание за уклонение от мобилизации, так как военная служба - это государственное дело. 

Законопроект еще не внесен, но депутаты планируют его внести уже в осеннюю сессию. Картаполов считает, что не смысла с этим тянуть. 

Теги: депутаты законы
 

Последние новости

Депутаты хотят ввести уголовную ответственность для тех, кто откажется от мобилизации
Археологические раскопки пройдут в заречной части Вологды в 2024 году
Выставка лоскутной пластики открылась в художественном отделе Вологодского кремля
В Кичменгско-Городецком району мужчину будут судить за то, что он ударил топором свою собаку
В Череповце появится салон красоты для инвалидов
В Вологде мужчина прямо на глазах у прохожих избивал девушку, но все проходили мимо
В ходе СВО погиб выпускник школы для обучающихся с ОВЗ №1 города Вологды
Владельца вологодского водочного завода внесли в список террористов и экстремистов
К проекту "Карта жителя Вологды" присоединилось более 90 предпринимателей
Каждый восьмой вологжанин считает себя интернет-зависимым