Археологические раскопки пройдут в заречной части Вологды в 2024 году

Раскопки археологов будут проходить в заречной части Вологды в 2024 году, сообщает vologda.mk.ru со ссылкой на историка, научного сотрудника Института археологии РАН Александра Суворова.

Ученые и строители будут работать на месте будущего Некрасовского моста в течение двух сезонов, то есть и в 2024 и в 2025 году.

«Наша задача – обследовать участки площади сложной конфигурации, на которых позже появятся строительные объекты. На два археологических сезона запланированы наши работы, они ведутся в бесснежный период, поскольку зимой, как правило, археологи не работают – вести их холодно и почти нереально при наших морозах. В этом году мы разрабатываем два объекта археологического наследия из трех. По ним пройдет трасса моста», - рассказал Александр Суворов.

Он также добавил, что для исследования на будущий год оставлен весьма интересный объект - районе дома в заречной части Вологды, где жил городской голова, известный меценат и общественный деятель Христофор Леденцов.

«Известно, что в середине девяностых годов девятнадцатого века Леденцова в этом доме постигло большое горе – в бочке с водой прямо во дворе утонули два сына Леденцовых восьми и десяти лет. По одной из версий, погибнуть детям «помогли» враги Леденцова, который тогда был городским головой. Так или иначе, останки детей до сих пор достоверно не найдены, как нет и указания на место их захоронения. Жена Леденцова не выдержала такого горя и вскоре умерла. Леденцов уехал в Москву. Умер в Женеве в 1907 году, но согласно его завещанию, захоронен в родном городе, на Введенском кладбище», - говорится в сообщении vologda.mk.ru

В этом году учёные работают рядом с улицей Бурмагиных, а в следующем устроят раскоп в створе улицы Некрасова. Все работы проводятся в полном соответствии с документами по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.