Выставка лоскутной пластики открылась в художественном отделе Вологодского кремля

В художественном отделе Вологодского кремля открылась выставка лоскутной пластики мастеров народных художественных промыслов Вологодской области Елены Валерьевны Беловой и Марины Александровны Тарасовой.

Произведения авторов выполнены в разных техниках лоскутного шитья. Отмечается, что в работах, представленных на выставке, большое внимание уделено цвету, грамотному использованию цветовой палитры. Все произведения отличаются гармоничностью и целостностью восприятия, высочайшим мастерством исполнения и интересным творческим замыслом.

Работы мастеров не раз отмечались жюри различных фестивалей и конкурсов. Так в 2023 году на IX Международном фестивале «Город ремесел» Марина Александровна заняла первое место, а Елена Валерьевна третье место в номинации «Лоскутное шитье», категория «Традиция».