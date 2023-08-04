В Череповце появится салон красоты для инвалидов

В Череповце в скором времени откроется инклюзивный центр в здании бывшего ЗАГСа на Ленина, 74. Здесь для посетителей будут проводить различные мастер-классы, творческие уроки и откроют уникальный салон красоты для инвалидов.

В салоне красоты смогут получать услуги и работать люди с ограниченными возможностями, которые передвигаются на колясках. Для этого здесь продумано пространство: сделаны пандусы, специализированные диваны и мойки.

«Центр будет функционировать для всех категорий горожан. Любой житель или гость города сможет приехать сюда и воспользоваться услугами. Для парикмахерской закупим специальные раковины. Сейчас ни в одной парикмахерской такого нет. Как правило, уже на входе "колясочники" испытывают трудности, чтобы заехать в обычный салон. Администратором, мастером по маникюру также трудоустроим людей с инвалидностью», – рассказала ИА «Вологда Регион» руководитель АНО «Ступени» Мария Новосельцева.

Здание на Ленина предоставлено АНО «Ступени» мэрией города. Сейчас здесь идет ремонт. Ожидается, что интеграционный центр распахнет свои двери для посетителей уже к концу 2023 года.