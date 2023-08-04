В Вологде мужчина прямо на глазах у прохожих избивал девушку, но все проходили мимо

[ Происшествия ]

В Вологде прямо на улице молодой человек напал на девушку. Происшествие случилось на перекрестке Конева – Архангельская 1 августа в 11 часов вечера. 

Мужчина догнал девушку на пешеходном переходе. Правонарушение зафиксировала камера наблюдения компании Baza.net. Он напал на нее со спины, когда после первого удара девушка упала, молодой человек продолжил ее избивать. 

Молодой человек пытался скрыться после этого, но его задержали сотрудники ГИБДД, которые в этот момент проезжали мимо и выскочили из машины. Что интересно, свидетелями избиения до этого стали несколько вологжан. Через пешеходный переход шли люди, ездили машины, но никто не остановился.

Теги: избивал избиение абьюз
 

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