К проекту "Карта жителя Вологды" присоединилось более 90 предпринимателей

В Вологде реализуется цифровой проект «Карта жителя Вологды». Он набирает популярность среди жителей областной столицы.

Количество держателей карты стремительно растет. На данный момент их уже 3240 человек. Проект запустила Администрация города Вологды совместно с платежной системой «Мир».

«Мы продолжаем вести переговоры с потенциальными партнерами проекта «Карта жителя Вологды». Представители бизнеса активно идут навстречу. Уже присоединились более 90 предпринимателей. Каждый из них предлагает разные скидки и бонусы для вологжан. Есть предприниматели, которые активно поощряют каждого тысячного обладателя карты. Все это говорит о том, что бизнес города социально ориентирован. Также можно сказать, что «Карта жителя Вологды» стала визитной карточкой областной столицы. Вологда – одна из немногих городов, где есть такая система», – рассказала руководитель Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды Елена Уханова.

Партнеры «Карты жителя Вологды» заинтересованы в увеличении количества держателей карты и активно их поддерживают, чтобы проект и далее развивался. По традиции каждый тысячный житель получает подарки от партнеров проекта. С такой инициативой выступили сами представители бизнеса. К примеру, владельцы медицинского центра «Розмарин» вручили сертификат вологжанке Дарье Капустиной, которая стала тысячной обладательницей «Карты жителя Вологды». Затем сертификат в коворкинг «BEAUTY» в ТЦ на Пошехонском шоссе получила Александра Пестова – двухтысячный участник проекта.

Накануне наградили трехтысячного держателя карты, которым стала Наталья Занде. Вологжанке вручили сертификат в магазин домашней одежды «GA_GA HOME». Там она сможет приобрести товары отечественных производителей.

«Нам вручили карты на работе, даже не пришлось никуда ходить. Меня заинтересовали скидки. Всегда приятно получать какие-то бонусы. Это главный плюс. Обязательно будем пользоваться этой картой», – рассказала Наталья Занде.

«Карта жителя Вологды» не только предоставляет скидки от партнеров проекта, но и позволяет получать бонусные баллы за участие в городских проектах. Затем их можно обменять на бонусы от партнеров. Например, за сдачу вторсырья в рамках «Экопарка» предусмотрено начисление 15 баллов. Накопив их, за 250 баллов можно бесплатно посетить бассейн «Динамо» или сходить в кинотеатр «Ленком». Кроме того, по брендированным «Картам жителя» можно приобрести проездной на общественный транспорт онлайн.

Один из главных результатов проекта на сегодня – запуск транспортного сервиса. С 25 июля у держателей карты появилась возможность через личный кабинет приобрести проездной билет онлайн. Для этого необходимо получить брендированную карту. Ее выпускают 4 банка: «ВТБ», «СЕВЕРГАЗБАНК», «Вологжанин», «Совкомбанк». Потом нужно обязательно зарегистрироваться на информационном портале «Карта жителя Вологды». В личном кабинете появится раздел «Транспортный сервис», в котором необходимо нажать кнопку «Купить проездной».

Создание «Карты жителя Вологды» является этапом реализации городского проекта «Цифровая трансформация», который входит в «Стратегию-2030», принятую в областной столице. Проект стартовал в апреле этого года по инициативе мэра города Сергея Воропанова.

Подробнее узнать о банках-партнерах, бонусной программе проекта, а также подключить «Карту жителя Вологды» можно на официальном портале.