Каждый восьмой вологжанин считает себя интернет-зависимым

Каждый восьмой вологжанин уверенно причислил себя к интернет-зависимым. Таковы результаты опроса SuperJob

43% вологжан признались в той или иной степени digital-зависимости. В опросе сервиса приняли участие экономически активные граждане из города.

Зависимость от гаджетов и интернета отмечают у себя 43% вологжан: 13% однозначно в этом уверены, 30% — скорее уверены. 57% утверждают, что не страдают цифровой зависимостью: 35% скорее убеждены в этом, 22% однозначно не видят у себя никаких ее признаков.

Чем младше респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 59% среди респондентов моложе 34 лет и 34% среди тех, кто старше 45 лет.

42% вологжан утверждают, что время от времени стараются устраивать себе digital-детокс: 17% сознательно отказываются от гаджетов и интернета на несколько часов ежедневно, 11% делают это несколько раз в неделю, 7% — несколько раз в месяц. 5% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, 2% — раз в несколько лет. 58% вологжан не практикуют цифровой детокс: часть из них не может позволить себе остаться без связи («Не хочу остаться без работы/клиентов»), другая часть — люди формации homo digital — воспринимают гаджеты и интернет как естественную среду обитания («Связь — это мои глаза, уши, а иногда и ноги»)