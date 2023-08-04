Мошенники стали притворяться сотрудниками ФСБ

Дистанционные мошенники примерили на себе роль сотрудников ФСБ. Раньше они притворялись сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан. Но перешли на более тяжелую артиллерию.

В УФСБ России по Вологодской области поступает информация о том, что неизвестные звонят жителям Вологодской области и вымогают денежные средства, представляясь сотрудниками ФСБ России.

"Преступники отправляют фотографии поддельных служебных удостоверений и сообщают о незаконной выдаче кредита, пытаются узнать у граждан данные платёжных карт, сведения о совершённых операциях, чтобы украсть деньги с их счетов. Для большей убедительности мошенники могут использовать IP телефонию, при которой реальный номер абонента может быть заменен на любой другой, в т.ч. городской номер дежурной службы УФСБ", - сообщают в ведомстве.

Там отмечают, что сотрудники ФСБ России в ходе телефонных разговоров не просят предоставить какую-либо информацию о состоянии расчётных счетов, а также совершить какие-либо действия, связанные с банковскими картами через онлайн-кабинет или в офисах банков.

О поступлении подозрительных звонков необходимо сообщать на горячую линию банка либо по телефонам дежурных служб 02, 112.