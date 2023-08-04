Вологжанин ударил сожительницу ножом и оставил умирать в загоревшемся доме

[ Общество ]

В Вологодском районе суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы.

Установлено, что днём 9 марта подсудимый выпивал с потерпевшей. В ходе застолья между ними произошла ссора и мужчина ударил сожительницу ножом в живот.

«После этого он оставил свою спутницу и ушел в соседний дом распивать спиртные напитки. В этот момент произошло возгорание дома, в котором осталась женщина», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Труп женщины обнаружили в ходе ликвидации пожара. Согласно экспертизе, причиной её смерти стало отравление угарным газом, а соответственно ранение в причинно-следственной связи с наступлением смерти не состоит.

Подсудимый не признал вину и отказался от дачи показаний. Его приговорили к семи годам колонии общего режима.

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фото пресс-службы судов Вологодской области
 

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