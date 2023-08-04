Вологодские врачи готовы помочь подросткам бросить курить вейпы

Научные исследования показали, что риск для здоровья при курении вейпов и электронных систем нагревания табака сопоставим с риском при курении традиционных сигарет. Устройства, которые производители позиционировали как безопасную альтернативу доставки никотина, на самом деле оказывают разрушительное действие на организм. Говорят вологодские врачи.

«У подростков, которые регулярно курят, наблюдается мощное угнетение деятельности головного мозга и центральной нервной системы. В будущем это может привести к большим проблемам: низкой выносливости, нервному истощению, развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, задержке в физическом и умственном развитии. Специальные устройства, которые воспринимаются как стильный аксессуар, возможность их использования практически в любом месте, агрессивная реклама делают вейпы и электронные сигареты привлекательными для детей и подростков», - комментирует главный внештатный врач-пульмонолог Департамента здравоохранения области Евгения Петухова. -

В аэрозолях также содержатся опасные химические вещества, такие как пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы. Они крайне токсичны для всего организма. Вдыхаемые микрочастицы быстро достигают лёгочных альвеол и вместе с кровотоком разносятся по всем органам, нарушая их нормальную работу.