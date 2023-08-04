В Череповце лжесотрудник МЧС обокрал сам себя и написал заявление в полицию

В Череповце судили лжесотрудника МЧС. 28-летний мужчина так заврался, что в итоге попал под суд.

В марте 2023 года 28-летний мужчина обратился в полицию с заявлением. Он сообщил о том, что неизвестные на одной из улиц Череповца его избили и похитили сумку с деньгами в сумме 46500 рублей, а также с удостоверением и форменным обмундированием сотрудника МЧС. Заявление оказалось полнейшей ложью.

Как позже выяснилось, молодой человек познакомился с череповчанкой, к которой переехал из соседнего региона осенью 2022 года. На новом месте мужчина найти работу не смог, денег у него не было. Поэтому между ним и девушкой постоянной возникали ссоры.

Чтобы избежать упреков, мужчина сказал своей девушке, что является сотрудником МЧС. Притворяясь, что пошел на работу за авансом, молодой человек бесцельно гулял по городу, а затем просто оставил свою сумку на скамейке на улице, а вернувшись домой, сообщил своей девушке, что неизвестные ему лица его избили и похитили его сумку с вещами и полученным авансом.

"Бдительная сожительница незамедлительно вызвала скорую помощь и сообщила в полицию, где, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, мужчина сообщил заведомо недостоверную информацию о совершенном в отношении него преступлении. Действия лжесотрудника МЧС квалифицированы по ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления)", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.