В строящуюся школу на улице Сергея Преминина в Вологде начали закупать оборудование

В строящейся школе на улице Сергея Преминина завершаются строительно-монтажные работы. Параллельно идет закупка и поставка оборудования для учебного заведения.

Школа будет открыта 1 сентября 2023 года. Здание рассчитано на 1224 места, в него переедет школа №41. Кроме учебных кабинетов, там расположатся два бассейна, три спортивных зала и тренажерный зал. Рядом со школой появится целый спортивный комплекс: стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, уличные спортивные тренажеры, игровые площадки для младших школьников, площадка для проведения торжественных мероприятий. Также в здании предусмотрен актовый зал на 550 мест, оснащенный современной звуковой и световой аппаратурой, светодиодным экраном.

«Школу на улице Сергея Преминина возводят на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который Вологда получила благодаря содействию губернатора Олега Кувшинникова. Это один из самых крупных строительных объектов образования за последнее время. Хочу отметить, что это еще один шаг в решении задачи по поэтапному отказу от второй смены, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Напомню, после переезда школы №41 в новое здание, ее корпус займет школа №3, расширив свои площади. За счет этого часть детей удастся перевести на первую смену», – рассказал мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Сейчас в Вологде строится еще одно учебное заведение – начальная школа в микрорайоне Прилуки на 150 мест. Работы идут в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола №41», которое входит в ГК «ПроШкола», Группа ВЭБ.РФ. Благодаря этому дети смогут посещать школу у себя в микрорайоне. Сейчас ребята вынуждены ездить в другие районы города.

В 2022 году в областной столице также открыли школу на улице Новаторов, которая стала филиалом школы №26. Это учебное заведение построили по нацпроекту «Образование».



