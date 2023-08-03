К 55-летию повести «Плотницкие рассказы» в Музее-квартире Василия Белова представили старинный наличник, изготовленный прадедом писателя



Выставка «Плотницкие рассказы: творческая история повести» открылась в Музее-квартире В. И. Белова. Выставка посвящена истории создания произведения, которое было опубликовано в 1968 году в седьмом номере журнала «Новый мир».

Наличник оказался не случайно в центре внимания на выставке. И сам Василий Белов, и другие члены семьи занимались столярным делом или резьбой по дереву. Наличник привезен из дома семьи Белова в Тимонихе. Считается, что его изготовил прадед писателя Михаил Григорьевич Коклюшкин, о чем Василий Белов упоминал в автобиографической повести «Невозвратные годы».

Наличник украшал небольшое окошко с тыльной стороны дома. В музей его передала племянница писателя Юлия Корнякова.



На выставке в Музее-квартире Василия Белова также можно узнать о прототипах главных героев, познакомиться с рукописями «Плотницких рассказов», прочитать отклики и мнения критиков о книге, в том числе переписку первым читателем повести – редактором журнала «Новый мир» Александром Твардовским.

