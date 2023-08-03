В Музее-квартире Василия Белова представили старинный наличник, изготовленный прадедом писателя

[ Культура ]

К 55-летию повести «Плотницкие рассказы» в Музее-квартире Василия Белова представили старинный наличник, изготовленный прадедом писателя

Выставка «Плотницкие рассказы: творческая история повести» открылась в Музее-квартире В. И. Белова. Выставка посвящена истории создания произведения, которое было опубликовано в 1968 году в седьмом номере журнала «Новый мир».

Наличник оказался не случайно в центре внимания на выставке. И сам Василий Белов, и другие члены семьи занимались столярным делом или резьбой по дереву. Наличник привезен из дома семьи Белова в Тимонихе. Считается, что его изготовил прадед писателя Михаил Григорьевич Коклюшкин, о чем Василий Белов упоминал в автобиографической повести «Невозвратные годы».

Наличник украшал небольшое окошко с тыльной стороны дома. В музей его передала племянница писателя Юлия Корнякова.

На выставке в Музее-квартире Василия Белова также можно узнать о прототипах главных героев, познакомиться с рукописями «Плотницких рассказов», прочитать отклики и мнения критиков о книге, в том числе переписку первым читателем повести – редактором журнала «Новый мир» Александром Твардовским.
 

Теги: Василий Белов музеи выставки
 

Последние новости

В Музее-квартире Василия Белова представили старинный наличник, изготовленный прадедом писателя
Билайн увеличил мощность собственного Центра обработки данных в 6 раз, что сделало сеть надежнее для клиентов
В Харовске пьяная женщина сбила девочку и скрылась
Жительница Шекснинского района получила в наследство 16 кошек
Синоптики предупредили вологжан об ухудшении погоды
В Роскачестве рассказали, как съесть арбуз и не схватить диарею
Жителя Тарногского района оштрафовали за оскорбление троих коллег на работе
В сентябре в Вологде приступят к ремонту улицы Космонавта Беляева
На Кубенском озере нашли тело рыбака, пропавшего еще 5 июля
42% промышленных предприятий России испытывают кадровый голод