В Тарноге пройдет областной конкурс пчеловодов

[ Общество ]

18-19 августа лучшие пчеловоды области в 17-й раз соберутся на конкурс профессионального мастерства в селе Тарногский Городок в рамках праздника «Тарнога – столица меда Вологодского края».

Участникам предстоит пройти тестирование на знание теоретических вопросов пчеловодства и выполнить практические работы: оснащение рамки проволокой и вощиной, раскуривание дымаря, продемонстрировать использование пчеловодческого оборудования и инвентаря. 
Каждый пчеловод презентует свою профессиональную деятельность: расскажет об истории организации и развития пасеки, стаже своей пчеловодческой деятельности, о количестве содержащихся пчелосемей, их породном составе и продуктивности, о перечне получаемых продуктов пчеловодства и конструкции применяемых ульев.

Участники поделятся практическим опытом использования перспективных методов и способов развития пчеловодства и представят применяемые им различные приспособления, облегчающие труд пчеловода.

На второй день конкурса будет организована выставка–ярмарка и народная дегустация продукции пчеловодства с личных пасек участников. Здесь будет награжден победитель народного голосования. 

В Вологодской области пчеловодством занимаются во всем регионе. У 2040 пчеловодческих организаций имеется более 17 тысяч пчелосемей. Самые большие пасеки расположены в Череповецком районе (более 100 пчелосемей) и Устюженском округе (более 70 пчелосемей).
 

Теги: пчеловодство конкурс пчелы
 

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