В Роскачестве рассказали, как съесть арбуз и не схватить диарею

В Росскачестве рассказали о том, как купить качественный арбуз. А также о мифах, связанных с ним.

Роскачество запустило спецпроект – исследование арбузов. Были закуплены ранние июньские и будут закуплены уже сезонные августовские арбузы. Из супермаркетов, с развалов, рынков, машин, купленные у дороги – в лабораторию «съедутся» арбузы из всех возможных точек продаж.

Исследование включает 174 показателя безопасности и качества (так много, потому что только пестицидов в перечне показателей – 148!). В том числе это проверка на наличие нитратов, тяжелых металлов и заражений, а также выявление степени зрелости и сладости. Уже получилось кое-что выяснить.

«НАКАЧАННЫЙ АРБУЗ» – МИФ

По запросу «накачанный арбуз» «Яндекс» выдает 16 миллионов (!) результатов. Чаще всего в этих материалах речь идет о «накачке» нитратами. Реже – сахарами.

Согласно различным толковым словарям, «накачать» – наполнить жидкостью или газом с помощью насоса. Переведем на арбузы: накачанный арбуз должны чем-то наполнять, что-то заносить внутрь. Что? Например, нитраты или сахар. Как? Уж, конечно, не насосом. Мнения большинства людей сходятся на том, что с помощью шприца. В Роскачестве решили выяснить, какой арбуз в народе считается «накачанным».

Эксперты Роскачества исследовали арбузы на наличие нитратов в двух лабораториях. И обе лаборатории выдали одинаковый результат – количество нитратов в арбузах ниже предельно допустимых концентраций. То есть ни в супермаркете, ни на рынке, ни в торговой точке у дороги эксперты Роскачества «нитратный» арбуз не нашли. То есть на деле эта народная «теория» про «накачанный» арбуз оказывается даже не мифом – ерундой.

Старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов объяснил, что нитраты – это «витамин» роста, минеральные удобрения, необходимые для питания растений. Они повсеместно используются в сельском хозяйстве: стимулируют рост растений и, соответственно, повышают урожайность. Арбузы удобряют нитратами в период их созревания. И даже если нитратов внесут слишком много – арбуз возьмет ровно столько, сколько ему нужно для роста. К концу созревания в нем не будет нитратов – арбуз вырастет, питаясь ими. И никакого вреда здоровью человека они не принесут. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов – сорвать его недозревшим (примерно за неделю до полного созревания). Но, скорее всего, они будут только в корке. В мякоти превышения по нитратам появятся едва ли.

Поэтому сотрудники Роскачества советуют не грызть арбуз до белой корки.

Через шприц арбуз накачать невозможно. Если в нем появится прокол, то он сгниет. И не попадет на рынок. Ведь гнилой арбуз никто покупать не будет. К тому же это не выгодно, колоть каждый арбуз, на бахче их тысячи.

Также фермы, бахчи и коммерческие овощеводства обязательно проверяются несколько раз в год большой государственной бюджетной организацией – Россельхозцентром.

Эксперту по бахчевым культурам Артем Соколов считает, что фотографии с проколотыми арбузами – это фейк, ерунда.

"Кто-то, кому нечем заняться, воткнул шприц, проколол арбуз, снял и выложил фото: вот арбуз, накачанный нитратами. Допустим, мочевиной. Но мочевина – это то же самое удобрение, которое вносят при выращивании. Никто его внутрь закачивать не будет, поскольку в этом просто нет смысла. Его присутствие никак не отражается на качественных показателях: вкусовых, эстетических, полезности и др. Это бред", - говорит он.

Также он отмечает, что нитратомеры, которые покупают люди, не дают точного результата.

"Поэтому нередко покупка нитратомера – пустая трата денег (а его цена колеблется в диапазоне от 2 до 50 тысяч). На кончике нитратомера – иголочка. Если неправильно вымыть ее или не вымыть вовсе, в следующий раз прибор покажет заоблачный результат. Чтобы нитратомер давал точный результат, он должен находиться в стерильной среде, которую потребитель обеспечить не в силах. Мы провели опыт: после прокола промыли прибор водой – в следующий раз он показал 1000 мг, протерли сухой тряпкой – 500 мг, спиртом – 120 мг. И это всё в одном арбузе, проколы – рядом друг с другом. Также такие приборы не поверены лабораторией, точность определения никем не контролируется. Поэтому мы такие приборы не используем и не доверяем им. Мы доверяем лабораториям – они делают один общий анализ целого арбуза", - рассказывает Артем Соколов.

Мифом оказалась и получение кишечных расстройств от арбузов, которые якобы накачены нитратами.

"Скорее всего, этот человек либо плохо вымыл, либо вообще не вымыл арбуз. А ведь при сборе и транспортировке он проходит через десятки человеческих рук, при этом не всегда чистых. Совет! Всегда тщательно и усердно мойте арбуз перед употреблением!"

АРБУЗ НАКАПЛИВАЕТ ПЕСТИЦИДЫ, ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ И ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ – МИФ ИЛИ НЕТ?

Миф 1. О пестицидах

Пестициды, по мнению народа, второе зло после нитратов. О них знают все.

Что такое пестициды? Это вещества, которые защищают растения от болезней и от «нападок» насекомых. Они используются повсеместно. Как и для другой «химии» (например, для лекарств – это ведь тоже «химия»), для пестицидов установлены предельно допустимые концентрации, не наносящие никакого вреда здоровью человека. Как уже было сказано выше, на превышения по пестицидам овощи и другие культуры проверяет Россельхозцентр. Некоторые фрукты и овощи накапливают больше этих веществ, некоторые – меньше. Арбузы не находятся в зоне риска. Говорят в Роскачестве.

"Чаще всего арбузы обрабатываются пестицидами еще до фазы цветения, – комментирует Артем Соколов. – А в течение последующих 14–20 дней любые пестициды выводятся из растений. Перед созреванием арбузы уже нет смысла обрабатывать".

Эксперты Роскачества исследовали арбузы на наличие тех пестицидов, содержание которых нормируется в России, и тех, содержание которых нормируется в Европе, но не нормируется у нас. Бо́льшая часть из них – инсектициды, защищают от насекомых. Также существуют фунгициды (защищают от грибков) и гербициды (борются с сорняками). Если бы овощеводы их не использовали, был бы слишком высок риск, что погибнет урожай. Как правило, до мякоти пестициды не доходят: либо остаются на корке, либо впитываются в нее. «Сердце» арбуза – самая безопасная его часть.

В арбузах, купленных с лотка на фруктовой базе, были зафиксированы небольшие (доли тысячных миллиграмм) превышения по количеству пестицидов (инсектицидов ацетамиприда и малатиона). Больше превышений обнаружено не было.

"Внутрь арбуза пестициды могли быть занесены ножом с корки, – комментирует Артем Соколов. – Кожуру, конечно, могли обработать пестицидами за неделю перед сбором. Но это слишком маловероятно, так как это дополнительные затраты".

Таким образом, арбузы действительно обрабатывают пестицидами. Но вероятность того, что они попадут в желудок человеку – слишком мала. Конечно, если человек не забудется и не начнет увлеченно грызть зеленую корку.

Миф 2. О тяжелых металлах

Также эксперты Роскачества рассказали, насколько безопасно покупать арбузы у дорог. Ведь по мнению людей, на них могут оседать выхлопные газы, а значит, тяжелые металлы. Могут. Но не оседают. Уверены эксперты.

В исследованных арбузах не нашли никаких превышений по содержанию этих токсичных элементов, а также никаких заражений или заболеваний. Хотя были среди них и купленные с машины у дороги.

"Я даже советую покупать арбуз у дорог, расположенных вблизи поля, – делится Артем Соколов. – Чаще всего арбузы у дорог возле полей полностью дозревшие. Они не транспортировались, зачастую были собраны прям в этот день. Это самая свежая продукция высшего качества. Хотя, конечно, его нужно вымыть – выхлопные газы слишком быстро рассеиваются и не успевают навредить арбузу, а вот пыль на нем оседает. Хорошие арбузы можно купить и на рынке. Развалам я бы поставил «четверку» по пятибалльной шкале. А вот в супермаркетах нередко встречаются арбузы очень дешевые, но низкого качества. Допустим, цена арбуза в супермаркете – 7 рублей за килограмм. Значит, закупочная стоимость с поля составила 1,5 рубля за килограмм. Качественные плоды стоят дороже. Скорее всего, по такой низкой закупочной стоимости продают остатки с полей. Да, это те же арбузы – круглые, красные внутри. Но качество их может быть несоответствующим".

НЕЗРЕЛЫЙ ИЛИ НЕСЛАДКИЙ – ЕСТЬ РАЗНИЦА

Для большинства людей вкусный арбуз – значит, сладкий. На вкус (то есть сладость) арбуза влияют: а) зрелость; б) сорт. Но о том, что у арбузов много сортов, люди порой забывают: для них несладкий арбуз – значит, точно неспелый. Но ведь существуют ранние сорта. Арбузы ранних сортов быстрее созревают, но получают меньше солнечного света. За счет этого они менее крупные (7–10 кг) и менее сладкие. Хранятся такие арбузы недолго: от одной до двух недель. Чтобы увеличить срок хранения и не «убить» их транспортировкой, чаще всего ранние арбузы собирают недозревшими.

Многие импортные сорта арбузов – тоже не такие сладкие, как привычно русскому человеку (сказать, что они несладкие – нельзя). И для жителя, например, Шри-Ланки, Таиланда и несладкий арбуз будет вкусным.

"Сладость арбузов и дынь по-разному воспринимается в разных странах, – подтверждает Артем Соколов. – Например, европейцам привычно есть несладкие плоды. Их известный десерт – дыня с медом. Дыня в нем дает аромат, но не дает сладости. В России же и арбуз, и дыня – это самодостаточные десерты, сладкие сами по себе. Поэтому нам неинтересны несладкие плоды".

КАК ВЫБРАТЬ АРБУЗ

Артем Соколов отмечает, что выбор арбуза – дело непростое, и выделил только три косвенных правила:

1. Постучите по арбузу. Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук – арбуз перезрел, слишком звонкий – арбуз не дозрел.

2. Оцените блеск корочки. Если она глянцевая – вероятно, арбуз неспелый. В процессе созревания корочка становится более матовой.

3. Найдите земляное пятно. Оно должно быть ярко-желтого цвета. Чем ярче – тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно.

Земляное пятно – это место, на котором арбуз лежал на земле. Туда не поступает солнечный свет, а значит, не вырабатывается хлорофилл (пигмент, окрашивающий растения в зеленый цвет).

Есть и другие правила, которые можно найти в любой инструкции по выбору арбуза. Но на самом деле они бессмысленны.

Не нужно оценивать, высох хвостик или нет. Да, высохший (но не пересохший!) хвостик – плюс. Это признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу. Но пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, будь он совсем зеленым, так и так высохнет. На это уйдет всего 3–4 дня.

Не нужно сжимать арбуз, рассчитывая на характерный треск, как это делал бегемот в м/ф «Ну, погоди!». Да, арбуз хрустит при надавливании, но всего один раз. И, вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке. Дальше добиваться хруста от арбуза не имеет смысла.

Уже дома можно проверить зрелость арбуза, отпустив его в «свободное плаванье» в ванне. Арбуз не должен тонуть. Если тонет – значит, перезрел, из него вышел воздух. Однако, скорее всего, «спасать утопающих» не придется – тонуть будет только чересчур перезревший арбуз.

Ну и главное, после того, как арбуз приехал домой, надо его обязательно помыть.