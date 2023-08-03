Жителя Тарногского района оштрафовали за оскорбление троих коллег на работе

В Тарногском районе суд привлёк местного жителя к административной ответственности за оскорбление коллег.

«Установлено, что в мае 2023 года житель с. Тарногский Городок, находясь на рабочем месте, в ходе конфликта, возникшего с коллегой-женщиной, высказал в ее адрес грубые, нецензурные слова и выражения, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В ходе конфликта он также высказал грубые слова в отношении ещё двоих коллег, которые не присутствовали при разговоре. Узнав о его выражениях, они восприняли это как оскорбление.

В качестве наказания за оскорбление нескольких лиц суд назначил ему штраф в пять тысяч рублей.