В сентябре в Вологде приступят к ремонту улицы Космонавта Беляева

В начале сентября 2023 года в Вологде начнется ремонт улицы Космонавта Беляева. Работы пройдут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сообщают в администрации города Вологды.

Улицу Космонавта Беляева отремонтируют на участке от дома №5 по улице М. Конева до дома №1 по Московскому шоссе. Его протяженность составляет 1,7 километра. Основные работы пройдут в этом году. В частности, подрядчик уложит асфальто-бетонное покрытие. Стоит отметить, что изначально к ремонту планировалось приступить в 2024 году, но появилась возможность начать его раньше.

«Начало ремонта улицы Космонавта Беляева в этом году стало, безусловно, отличной новостью для многих вологжан. Раньше на различных участках улицы проводился ямочный ремонт. Но мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому решили включить эту улицу в нацпроект «Безопасные качественные дороги», в который город вступил благодаря поддержке губернатора Олега Кувшинникова. Отмечу, что по улице Космонавта Беляева поступает много обращений граждан. Поэтому мы решили уже сейчас расторговать муниципальный контракт 2024 года, в частности, на ремонт данной улицы. Торги выиграла компания «Магистраль», стоимость контракта составляет 77,4 миллиона рублей. После подписания необходимой документации подрядчик зайдет на объект, то есть в начале сентября этого года. Все работы необходимо завершить до мая 2024 года», – рассказал мэр города Вологды Сергей Воропанов.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Вологде ремонтируют участки восьми улиц общей протяженностью около 12 километров. Среди них – Ярославская, Энгельса, Герцена, Щетинина, Кирова, Болонина и два участка на Окружном шоссе. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено около 700 миллионов рублей.

Строительство и ремонт дорог в Вологде идут и по другим программам. Так, на средства Дорожного фонда в этом году завершен ремонт улицы Гагарина, ведущей в промышленную зону и к дачным участкам. А в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начинается строительство участка улицы Новгородской. Также в этом году будет сдан крупнейший объект – улица Поэта Романова, которая соединит микрорайон Бывалово с улицей М. Конева и станет первым элементом Малого транспортного кольца.