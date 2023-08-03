42% промышленных предприятий России испытывают кадровый голод

Опрос Института Гайдара показал дефицит кадров у 42% промышленных предприятий. В апреле дефицит кадров наблюдался у трети компаний

Лаборатория конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), что кадровый голод еще никогда не был таким большим с 1996 года. Побит рекорд, достигнутый в апреле: тогда на нехватку сотрудников указали 35% респондентов.

Института экономической политики проводит ежемесячные конъюнктурные опросы руководителей более чем 1 тыс. промышленных предприятий с 1992 года. Им задают вопросы не только о кадрах, но и о спросе, выпуске, прогнозах, обеспеченности комплектующими, запасах готовой продукции, дефиците мощностей, ценовой и кадровой политике.

Показатели достаточности персонала и производственных мощностей оцениваются раз в три месяца. Этот показатель был введен исследователями в анкету в середине 1990-х годов. Тогда в промышленности наоборот наблюдался избыток кадров. В июле 2023 года избыточность кадров испытывали лишь 2% предприятий. В результате баланс показателя («более чем достаточно» минус «недостаточно») упал за квартал до минус 40 пунктов, чего никогда не было за 28 лет.

Как пишет РБК, проблема нехватки кадров первый раз остро встала в январе 2022 года на фоне постковидного восстановления экономики. Тогда сразу четверть предприятий заявили о дефиците сотрудников. Затем на ситуацию с кадрами повлияли санкции. Российской экономике пришлось срочно заместить импорт своим производством, а людей на это стало не хватать. Потом эту ситуацию добила частичная мобилизация и перетягивание кадров в гособоронзаказ. В октябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации, доля заявивших о кадровом дефиците составила 33%. В январе 2023 года дефицит немного снизился — до 27%, однако в апреле на недостаток рабочих рук жаловались уже 35% компаний.

По данным Центробанка по итогам первого квартала 2023 года обеспеченность работниками у российских компаний оказалась самой низкой с начала наблюдений, то есть с 1998 года. Наиболее острую нехватку кадров отмечали обрабатывающие производства, предприятия промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения.