На Кубенском озере нашли тело рыбака, пропавшего еще 5 июля

[ Общество ]

2 августа на Кубенском озере нашли тело пропавшего рыбака.

Как NewsVO сообщал ранее, 38-летний мужчина пропал ещё 5 июля. Вместе с другом он рыбачил с лодки, упал в воду и пропал. Знакомого погибшего нашли на берегу.

«Днем 2 августа его тело было обнаружено спасательными службами в ходе поисковых мероприятий в акватории озера Кубенское со стороны с. Устье Усть-Кубинского округа», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Теги: гибель человека рыбак поиски
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области
 

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