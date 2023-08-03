"Результат зависит от монтажа": череповчанин рассказал, как принял участие в шоу "Давай поженимся"

Женихи из Череповца приняли участие в шоу "Давай поженимся" и рассказали, почему решили это сделать.

"Вчера мы с Артемом Шумихиным и Пашей Широковым поучаствовали в скандальном шоу на Перовом канале «Давай поженимся»! Как я решился на это? Да просто принял это за ещё один эксперимент и возможность выступить с песней нашего череповецкого исполнителя Николая Носкова «Это здорово» на всю страну. Учитывая, что я не артист и никогда так на публику не выступал, для меня это был челлендж. Две недели каждый день мы Пашей репетировали. В этом нам также помогли гитарист Алексей Alex Cool и лучшая преподавательрица по вокалу Наталья Громова Natalia Matveenko", - написал в социальных сетях участник шоу Антон Солодский.

Он сказал, что петь было страшновато, а также, что уже участвовал много лет назад в этой программе в роли друга жениха, и только тогда и видел это шоу.

"И понял, на что подписался уже перед съемкой. В итоге мы выступили достаточно ярко и круто на мой взгляд, но вопросы, которые были согласованы заранее, задавались только самые нежелательные, а сказать, что мы хотели, нам уже не дали. Так что результат очень сильно зависит от монтажа".

Выход программы с череповецкими женихами ожидается в сентябре.