Шекснинцы рассказали, как доехать до Флориды, не переплывая океан

[ Общество ]

Районная Шекснинская газета "Звезда" рассказала о необычной деревне под названием Флорида. 

"- Где отдыхал летом?
- У бабушки во Флориде.

Эта шутка бытует из поколения в поколение среди жителей одноименной деревни Шекснинского района. До Флориды она трижды меняла своё «имя». А современному названию, история которого началась в 50-х годах прошлого столетия, деревня обязана местному жителю Михаилу Гуляеву", - пишет газета.

Михаил Гуляев был моряком дальнего плавания и когда-то побывал во Флориде. Он был очарован ее красотами, когда вернулся на малую родину, стал свою деревню называть Флоридой. И это название прижилось. Да так, что его закрепили за деревней официально. 

Флорида

"Сам матрос Гуляев переехал на постоянное место жительства в другую деревню, неподалёку. Однако в истории шекснинской Флориды он навсегда оставил яркий след. На сегодня деревня с иноземным названием – это одна улица, семь домов, из которых фактически живут только в четырёх, и то в летний период. Круглогодично свет в окне загорается лишь в одном домовладении".

Деревня, как многие другие, пустеет. В отличие от настоящей Флориды. Но есть сходство. Шекснинская "америка" стоит на берегу Шекснинского водохранилища и сюда любят приезжать отдыхающие. 

Флорида
 фото: https://gyrus-frontalis.livejournal.com/64889.html?ysclid=lkutt2v9l148947591

 

Теги: Флорида деревни
 

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