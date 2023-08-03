В Вологодском округе четырехлетний мальчик, получил тяжелую травму головы, упав с мамой с велосипеда

В Вологодской области экипаж ДПС сопроводил до больницы машину с травмированным четырехлетним мальчиком. Малыш получил травму, упав с велосипеда вместе с мамой.
Днем 15 июля жительница Вологодского округа ехала со сыном на велосипеде. Она посадила ребенка в детское кресло, установленное на багажнике. На крутом спуске мама с мальчиком упали. После падения шевелить руками и ногами малыш не мог. Мать побежала в фельдшерско-акушерский пункт. Там медики зафиксировали ребенку шею и сказали, что надо срочно госпитализировать маленького пациента в областную больницу. Знакомый женщины, который вызвался помочь, повез их на своем автомобиле в стационар.Но встал в пробку.
Тогда знакомый решил обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД, которых увидел поблизости.
"В это время службу по обеспечению безопасности дорожного движения несли лейтенанты полиции Евгений Серебряков и Павел Васильев. Оценив ситуацию и понимая, что жизни ребенка может грозить опасность, автоинспекторы, включив спецсигналы, сопроводили машину до Вологодской областной детской клинической больницы. Спустя время, Евгений Серебряков и Павел Васильев решили узнать, как здоровье малыша, и приехали в больницу, чтобы его навестить. Как оказалось, именно в этот день маленького пациента выписали. Мама мальчика тепло поблагодарила инспекторов ДПС за помощь. Она рассказала, что у сына была травма головы, и своевременная госпитализация в той ситуации имела жизненно важное значение", - сообщили в пресс-службе УМВД Вологодской области.