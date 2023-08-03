В Вологодском округе четырехлетний мальчик, получил тяжелую травму головы, упав с мамой с велосипеда

В Вологодской области экипаж ДПС сопроводил до больницы машину с травмированным четырехлетним мальчиком. Малыш получил травму, упав с велосипеда вместе с мамой.

Днем 15 июля жительница Вологодского округа ехала со сыном на велосипеде. Она посадила ребенка в детское кресло, установленное на багажнике. На крутом спуске мама с мальчиком упали. После падения шевелить руками и ногами малыш не мог. Мать побежала в фельдшерско-акушерский пункт. Там медики зафиксировали ребенку шею и сказали, что надо срочно госпитализировать маленького пациента в областную больницу. Знакомый женщины, который вызвался помочь, повез их на своем автомобиле в стационар.Но встал в пробку.

Тогда знакомый решил обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД, которых увидел поблизости.