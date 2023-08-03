Вологжане попали под ракетный обстрел в ДНР, когда доставляли квадрокоптер военным

В ДНР под ракетный обстрел попали вологжане, которые доставляли помощь военным.Об этом пишет 35Медиа со ссылкой на вологжанина Сергей Ситникова.

Он по срочной просьбе участников СВО повез на место боевых действий квадрокоптер, тепловизор и другие вещи. Вечером 2 августа вологжанин рассказал, что их группа, проезжавшая по дорогам в направлении Ясиноватой (ДНР) попала под ракетный обстрел.

«Моему товарищу, который ехал впереди, удалось заснять момент прилета. Звук ракеты я запомнил еще с прошлых поездок — очень противный и свистящий, ни с чем его не спутаю. Слава Богу, в нашей группе все живы и здоровы, груз для бойцов не пострадал", - рассказал Сергей Ситников.

Он говорит, что это не первый раз, когда их группе приходится попадать под обстрелы, либо становиться их свидетелями.

В мае этого года министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что российские вооруженные силы получили достаточно боеприпасов, в целом оборонно-промышленный комплекс покрывает потребности армии и флота.

«В этом году в вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику. В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота», — сказал Шойгу.

В октябре прошлого года, в период мобилизации начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин также говорил, что вооруженные силы имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме.