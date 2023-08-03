Жена мобилизованного череповчанина годами вытягивала деньги с любовника и получила срок за мошенничество

Жительница Череповца несколько лет обманывала доверчивого тренера, вытягивая у него деньги под различными предлогами. То притворялась больной, то врала, что у нее умер отец. Мужчина, думая, что у них отношения, помогал девушке. А в итоге выяснилось, что она замужем и у нее трое детей. Девушка была осуждена по статье "Мошенничество".

История "любви" началась зимой 2020 года. Тогда череповчанка 1992 года рождения. познакомилась в фитнес-зале с тренером. Между ними возникли близкие доверительные отношения и молодые люди стали встречаться. Девушка рассказала тренеру, что она не замужем и детей у нее нет. Иногда девушка оставалась у своего возлюбленного дома после тренировок и на выходные дни.

В мае 2020 года череповчанка рассказала своему возлюбленному о том, что у нее умер отец и попросила 20000 в долг на организацию похорон. Естественно, мужчина не смог отказать. Отец обманщицы на тот момент был живой (умер осенью 2020 года).

Но на этом девушка не остановилась. В период с февраля 2021 года по май 2022 года девушка тянула деньги с мужчины уже под другими предлогами. Например, она сказала, что болеет, у нее онкология, и что ей необходимо срочное обследование и лечение в Санкт-Петербурге.

Мужчина за время "отношений" совершил 118 денежных переводов на счет своей возлюбленной на различные суммы - от 400 рублей до 10000 рублей по каждому переводу, а всего на общую сумму 392445 рублей. История закончилась в суде.

"Действия девушки квалифицированы по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину); по факту хищения денежных средств в период с февраля 2021 года по май 2022 года - по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).Подсудимая вину признала, от дачи показаний отказалась. Вместе с тем на вопросы суда ответила, что она замужем, у нее есть трое несовершеннолетних детей, а муж мобилизован и находится на СВО", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Череповецкий городской суд признал женщину виновной и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшего и постановил взыскать в его пользу 400000 рублей.