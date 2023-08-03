«Динамо-Вологда» одержал первую победу в Кубке России и пробился во второй раунд

В 1/256 финала Пути Регионов вологодские футболисты накануне разгромили победителя Медиа-лиги - «Родина Медиа». "Бело-голубые" открыли счёт в середине первого тайма, Максим Мешалкин, который в этом матче был хорош и в обороне, и в атаке с передачи Владимира Парнякова отправил мяч в дальний, нижний угол ворот хозяев. Уйти на перерыв, ведя в два мяча, вологжанам помешала штанга ворот москвичей.

Но уже после перерыва Руслан Баширов ударом головой делает счёт 2:0, а на 88-й минуте матча Артур Туманян убежал в контратаку со своей половины поля и установил окончательный счёт. 3:0 «Динамо-Вологда» одерживает первую победу в Кубке России и пробивается во второй раунд, где их уже ждёт «Спартак-Кострома», матч пройдёт в областном центре 22 -24 августа.

И в продолжении футбольной темы. Не успел завершится матч в Москве, как уже в Череповце стартовало первое областное дерби сезона. ФК «Череповец - СШОР Витязь» в рамках 11 тура Первенства МФФ «Золотое кольцо» принимал молодёжную команду вологодского «Динамо». Зрители увидели пять забитых мячей, правда все они влетели в одни ворота. Череповчане одержали победу 5:0, в составе "желто-черных" дублями отметились Георгий Александров и Кирилл Кульков. А точку в матче поставил капитан команды Михаил Ершов.

ФК «Череповец - СШОР Витязь» с 17 очками располагаются на 5 месте турнирной таблицы. «Динамо м.» потерпел уже 10 поражение в 12 проведенных матчах и замыкают турнирную таблицу Первенства 3 лиги. В следующем матче череповчане дома примут «Агат - СШ №13» из Гаврилов-Яма, игра пройдёт 9 августа. А вот вологжане свой следующий матч проведут только через три недели. 23 августа "молодёжка" "бело-голубых" примет тверскую СШОР.