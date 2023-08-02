Танцевальный коллектив «Ступени» стал победителем Международного конкурса по инклюзивному танцу

[ Спорт ]

Танцевальный коллектив «Ступени» стал победителем Международного конкурса по инклюзивному танцу Inclusive Dance-2023

Соревнования прошли в онлайн-формате, а организаторы турнира сегодня подвели итоги. Всего в этом году было подано 626 заявок от 372 инклюзивных танцевальных коллективов из 65 регионов России, а также из Узбекистана и Казахстана.

Танцевальный коллектив «Ступени» (руководитель Мария Новосельцева) стал лауреатом I степени. И получил право выступить на гала-фестивале, который пройдёт в конце октября, Москве. В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Череповчане на суд жюри в этом году представили три танцевальных номера, «Начо», «От винта» и «Нас учили быть птицами».
 

Теги: танцы на колясках
 

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