Вологда не будет платить подрядчику за покос травы в центре города

[ Общество ]

Администрация Вологды не будет платить подрядчику за покос травы в центре города, сообщил в своём телеграм-канале мэр Сергей Воропанов.

Вместе с представителями департамента городского хозяйства Воропанов проинспектировал благоустройство в центральной части города. По итогам было принято решение не платить подрядчику, так как работы выполнены некачественно.

«Поручил коллегам проработать новый подход к покосу в центре и быть более внимательными к приемке работ в других районах города», - отметил Сергей Воропанов.

Теги: покос травы подрядчики
фото из телеграм-канала Сергея Воропанова
 

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