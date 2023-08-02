Вологда не будет платить подрядчику за покос травы в центре города

Администрация Вологды не будет платить подрядчику за покос травы в центре города, сообщил в своём телеграм-канале мэр Сергей Воропанов.

Вместе с представителями департамента городского хозяйства Воропанов проинспектировал благоустройство в центральной части города. По итогам было принято решение не платить подрядчику, так как работы выполнены некачественно.