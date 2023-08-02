В Череповецком районе скорые не могут доехать до пациентов из-за отсутствия указателей

Жители Череповецкого района обратились в народный фронт из-за того, что к ним не может доехать скорая. На местных дорогах нет дорожных знаков, поэтом медики просто не знают, куда ехать.

"К нам обратились жители Абакановского сельского поселения, которые из-за отсутствия указателей не могут вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Навигаторы в данной местности не работают и скорой помощи приходится тратить драгоценное время, чтобы разобраться в каком направлении ехать. Такая же участь ждет и пожарных, помощь которых может незамедлительно потребоваться в деревнях Дора, Елтухово, Макутино, Среднее", - сообщили а в Народном фронте.

Жители показали два перекрестка в местности, где нет связи, один перекресток на дороге из Череповца, второй - в деревне Гора. Ни там, ни там вообще нет никаких знаком. На развилке в Горе скорая часто останавливается, пытаясь выяснить у местных, в какую сторону им направляться, теряя драгоценное время.

В народном фронте передали данные Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области и Администрации Череповецкого муниципального района.