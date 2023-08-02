Череповчанин украл 3000 рублей из автомата с игрушками, в котором проиграл много денег

В Череповце полицейские раскрыли кражу денег из автомата с игрушками.

О происшествии заявил владелец автомата – 28-летний предприниматель. Он оценил ущерб в три тысячи рублей. Подозреваемым в краже оказался 22-летний ранее не судимый череповчанин. Он признался в содеянном.

«Мужчина пояснил, что, пытаясь достать игрушку, проиграл много денег. В какой-то момент в порыве гнева он ударил кулаком по автомату, разбив стекло. Обнаружив внутри деньги, решил забрать себе», - сообщает пресс-служба городского УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.