Череповчанин украл 3000 рублей из автомата с игрушками, в котором проиграл много денег

[ Общество ]

В Череповце полицейские раскрыли кражу денег из автомата с игрушками.

О происшествии заявил владелец автомата – 28-летний предприниматель. Он оценил ущерб в три тысячи рублей. Подозреваемым в краже оказался 22-летний ранее не судимый череповчанин. Он признался в содеянном.

«Мужчина пояснил, что, пытаясь достать игрушку, проиграл много денег. В какой-то момент в порыве гнева он ударил кулаком по автомату, разбив стекло. Обнаружив внутри деньги, решил забрать себе», - сообщает пресс-служба городского УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги: кража игровые автоматы игрушки уголовное дело
 

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