В Вологодском районе будут судить сторожа фермы, который избил и задушил собутыльника

[ Общество ]

В Вологодском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собутыльника.

«Утром 9 июня 2023 года в здании бывшей фермы в д. Снасудово местные жители, осуществлявшие присмотр за содержащимися в ней домашними животными, обнаружили тело бывшего 36-летнего работника с признаками насильственной смерти, о чем сообщили правоохранителям», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый – ранее судимый, в том числе за убийство, сторож фермы – скрылся с места происшествия, но спустя двое суток был задержан. О его задержании и аресте NewsVO сообщал ранее. По версии следствия, в ночь на 9 июня мужчина выпивал с потерпевшим, избил его, а после задушил.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Теги: убийство пьянка рецидивисты уголовное дело
фото и видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области
 

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