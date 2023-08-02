В Череповце технического специалиста оштрафовали за наличие мобильного при проведении экзамена

В Череповце технический специалист, которая готовила кабинет к проведению ОГЭ, получила штраф.

Утром 6 июня 2023 года при проведении государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по русскому языку в одной из школ Череповецкого района технический специалист имела при себе мобильный телефон. Это является нарушением требований п.55 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

"Действия женщины квалифицированы по ч.4 ст.19.30 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации). Нарушительница с обвинением не согласилась. Суду пояснила, что телефон при себе был, но лишь в связи с необходимостью настройки видеонаблюдения, поскольку она как технический специалист отвечала за видеонаблюдение. Когда все настроила, положила телефон в задний карман", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Представитель Департамента образования Вологодской области суду пояснила, что пункт проведения экзамена оборудуется в установленном порядке, в т.ч. обеспечивается стационарной связью. При возникновении техническим проблем сообщается в штаб или кураторам. Если специалист не может справиться, подключается технический специалист.

Пункт приема экзамена готовится накануне, а не во время проведения экзамена. Оформляется соответствующий акт о готовности. Если в день проведения экзамена возникают неполадки, сообщается на горячую линию. Перед началом экзамена, до того, как дети заходят, пункт приема экзамена должен быть абсолютно готов к его проведению. Руководитель пункта приема экзамена пояснила, что никаких технических сбоев не было. Телефон приносить с собой категорически нельзя.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №38 признал технического специалиста виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.