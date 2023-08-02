О Вологде снимают новый фильм

Телерадиокомпания "Плеяда" совместно с Российским историческим обществом снимает очередные серии альманаха "Историограф". Этот научно-познавательный проект рассказывает о городах и исторических личностях, интересных фактах и событиях. В этот раз в объективе камеры оказалась Вологда.

Съемки прошли в художественном отделе и в отделе истории, на территории кремля, Музее кружева, музее "Вологодская ссылка" и музее "Мир забытых вещей".

"В Вологде в конце минувшей недели снимали сюжеты о пребывании в нашем городе Ивана Грозного и строительстве Вологодского кремля, о Христофоре Леденцове, жизни политических ссыльных Н.А. Бердяева и И.В. Джугашвили, о К.Н. Батюшкове и П.В. Засодимском, о знаменитом вологодском кружеве и великолепных иконах из собрания Вологодского государственного музея-заповедника", - сообщают в Вологодском государственном музее-заповеднике.

Выход новых выпусков цикла "Историограф" запланирован на историческом телеканале "365 ДНЕЙ ТВ" осенью.

Ранее съемочная группа работала в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Уфе, Оренбурге, Нижнем Новгороде, и других городах России.