14 человек в Вологодской области понесут наказание за анонимные звонки об актах терроризма

В первом полугодии 2023 года правоохранительными органами Вологодской области зафиксировано 14 заведомо ложных анонимных сообщений с угрозами террористического характера. Личности всех звонивших установлены в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ совместно с УМВД России по Вологодской области. Сообщают в ФСБ.
10 жителей Вологодской области привлечены к административной ответственности по статье 19.13 КоАП России «Заведомо ложный вызов специализированных служб». В отношении остальных возбуждены уголовные дела по статье 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Санкцией статьи 207 УК России предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двух миллионов рублей, ограничения свободы, принудительных работ, а также лишения свободы на срок до 10 лет.
"Так, в марте 2023 года Вологодским городским судом вынесен приговор в отношении жителя региона 1976 года рождения, который в октябре 2022 года в целях дестабилизации работы правоохранительных органов позвонил в единую диспетчерскую службу и передал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в отделе полиции г. Вологды. Мужчина осужден по ч. 3 ст. 207 УК России, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - рассказали в УФСБ России по Вологодской области.