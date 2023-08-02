14 человек в Вологодской области понесут наказание за анонимные звонки об актах терроризма

В первом полугодии 2023 года правоохранительными органами Вологодской области зафиксировано 14 заведомо ложных анонимных сообщений с угрозами террористического характера. Личности всех звонивших установлены в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ совместно с УМВД России по Вологодской области. Сообщают в ФСБ.

10 жителей Вологодской области привлечены к административной ответственности по статье 19.13 КоАП России «Заведомо ложный вызов специализированных служб». В отношении остальных возбуждены уголовные дела по статье 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Санкцией статьи 207 УК России предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двух миллионов рублей, ограничения свободы, принудительных работ, а также лишения свободы на срок до 10 лет.