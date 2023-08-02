В Череповце мужчина оставил прицеп на платной стоянке, а его разобрали на запчасти

[ Общество ]

В Череповце работники платной автостоянки разобрали на запчасти прицеп большегруза.

Потерпевший – 66-летний местный житель – рассказал, что поставил прицеп на стоянку после ДТП. Через некоторое время он обнаружил, что на технике не хватает запчастей и обратился в полицию с заявлением о краже. Сумму ущерба он оценил в 200 тысяч рублей.

Подозреваемыми в краже оказались 69-летний и 50-летний работники автостоянки. Они признались в содеянном и пояснили, что продали украденные запчасти прохожим за 3000 рублей и потратили деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Теги: прицеп запчасти кража автостоянка уголовное дело
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области
 

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