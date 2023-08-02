В Вологде реконструированный стадион «Витязь» откроют 12 августа

[ Общество ]

В Вологде в День физкультурника 12 августа откроется реконструированный стадион «Витязь», сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своём телеграм-канале.

«Это будет настоящий спортивный праздник для жителей областной столицы. Вологжане увидят выступления самбистов, футболистов, гимнастов, спортсменов пожарно-прикладных видов спорта. Свое мастерство продемонстрируют лучшие коллективы региона», - говорится в сообщении.

После открытия состоится товарищеский матч по футболу между командой ветеранов футбола Вологодской области и клубом ветеранов «Динамо» имени Л.И. Яшина города Москвы.

Попасть на открытие можно будет по пригласительным билетам, которые в ближайшее время разыграют в сообществах СМИ Вологды и области.

Олег Кувшинников также отметил, что после реконструкции на стадионе открылись ФОК и бассейн, обустроены футбольное поле с искусственным газоном и подогревом, вышка для пожарно-прикладного спорта, теннисные корты, легкоатлетические дорожки, трибуны для зрителей, а также тир.

Теги: стадион Витязь реконструкция открытие день физкультурника
фото из телеграм-канала Олега Кувшинникова
 

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