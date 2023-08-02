Череповецкая «Северсталь» вышла из отпуска и провела первый товарищеский матч

Череповецкая «Северсталь» вышла из отпуска и накануне провела первый товарищеский матч. Соперниками по спаррингу команды Андрея Козырева был ярославский «Локомотив», а сам матч прошёл в необычном формате.

Точнее два матча. Команды были разделены на два состава, и каждый состав сыграл по сорок минут. Таким образом вместо трех периодов было сыгранно - четыре.

В первом матче Даниил Вовченко со средней зоны отправил шайбу под щитками вратаря «Локомотива» уже на первой минуте первого периода. К сожалению, это не помогло "сталеварам" одержать победу. Матч завершился со счётом 1:2.

С таким же счётом завершился и следующий матч. Отличие лишь в том, что здесь "железнодорожники" открыли счёт. Единственный гол у череповчан забил Александр Петунин. Шайба после броска Седова угодила в штангу и выскочила прямо перед воротами Даниил Исаева. После чего 31 номер череповчан отправил её в ворота.

1:2 в матче и 2:4 по итогам четырех периодов.«Северсталь» проиграла первый контрольный матч этого межсезонья, который к слову прошел в Подмосковье, и продолжает подготовку к предстоящему хоккейному сезону 2023/24. До которого остался ровно месяц.

