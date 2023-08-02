Антрополог расскажет вологжанам об эволюции мозга и возникновении рас

В Вологде с двумя лекциями выступит Станислав Дробышевский. Регистрация на бесплатные лекции открыта.

Кроме 2–х лекций антрополог отдельно расскажет о недавнем своём путешествии на Мадагаскар и примет участие в загородном завтраке-беседе о пищевых стратегиях человека.

19 августа пройдет лекция "Эволюция мозга человека":

"Мозг – наша гордость и краса! Именно интеллект делает человека человеком. Но не всегда наши предки были такими умными, не всегда имели такой большой мозг. Когда и как люди обзавелись таким замечательным органом? По каким причинам? Каковы были альтернативы? Кто мог стать разумным вместо нас и занять планету и почему наши предки всё же победили? Наконец, откуда мы всё это знаем?", -

20 августа слушателей ждет лекция "Возникновение человеческих рас":

"Современные расы, как и всё в мире, появились в результате беспрерывных изменений. Когда-то люди выглядели иначе. По Русской равнине ходили почти-папуасы, в Танзании – почти-европеоиды, а в окрестностях нынешнего Пекина – почти-эскимосы. Нам не слишком много известно о прошлом рас, и всё же палеоантропологические находки способны рассказать немало любопытных историй".



Вход свободный. Зарегистрироваться на лекции можно по ссылке, количество мест ограничено.

Адрес: г. Вологда, пр. Победы, 37, Вологодский государственный университет (учебный корпус 8), 4 этаж, актовый зал

Контакты: тел. 72-10-12 (доб. 279) [email protected]

Станислав Дробышевский – российский антрополог и популяризатор научного мировоззрения. Кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Научный редактор портала Антропогенез.ру. Автор ряда учебных пособий для студентов, публикаций в периодических научных изданиях и научных монографий.